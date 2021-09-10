В ВОЗ ожидают полного пакета документов для оценки вакцины «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает предоставления полного пакета документов для оценки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш.

В ходе презентации итогового доклада Общеевропейской комиссии по вопросам здоровья и устойчивого развития, созданной под эгидой Европейского регионального бюро ВОЗ, Бенеш отметил, что организация «продолжает активно сотрудничать с представителями России по вопросам подготовки полного пакета документации» по российскому препарату.

«Мы сейчас находимся на этапе, когда мы ожидаем представления полного пакета документов от соответствующих структур», — приводит слова специалиста ТАСС.

Накануне о необходимости предоставления дополнительных данных по «Спутнику V» заявили в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA), напоминает RT. Вместе с тем в регуляторе подчеркнули, что с компаниями-производителями российской вакцины и китайского препарата Sinovac «ведутся достаточно продуктивные обсуждения».

