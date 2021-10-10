В ВОЗ назвали стадию борьбы человечества с COVID-19
Во Всемирной организации здравоохранения назвали стадию борьбы человечества с COVID-19. Человечество преодолело больше половины пути в борьбе с вирусом, но, несмотря на этот факт, впереди могут встретиться новые непредвиденные сложности. Об этом в интервью швейцарской газете SonntagsBlick рассказала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.
По ее словам, для того, чтобы говорить об окончании пандемии, слишком многое остается неизвестным для человека, в том числе возможное появление новых вариантов штаммов.
Сваминатан отметила, что улучшению эпидемиологической ситуации способствует вакцинация населения.
Ранее врач рассказал о самой эффективной процедуре от коронавируса. Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников сообщил НСН, как сохранить здоровье в период пандемии.
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