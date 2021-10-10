В ВОЗ назвали стадию борьбы человечества с COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения назвали стадию борьбы человечества с COVID-19. Человечество преодолело больше половины пути в борьбе с вирусом, но, несмотря на этот факт, впереди могут встретиться новые непредвиденные сложности. Об этом в интервью швейцарской газете SonntagsBlick рассказала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

По ее словам, для того, чтобы говорить об окончании пандемии, слишком многое остается неизвестным для человека, в том числе возможное появление новых вариантов штаммов.

Сваминатан отметила, что улучшению эпидемиологической ситуации способствует вакцинация населения.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:Коронавирус
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