В ВОЗ назвали «шокирующим дисбалансом» ситуацию с распределением вакцин

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал «шокирующим дисбалансом» ситуацию с доступностью вакцин от коронавируса в мире. Об этом сообщает ТАСС.

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Как заявил Гебрейесус, в мире использовано 7,3 млрд доз вакцины, при этом 70% из них приходится на 10 стран. По его данным, вакцину получили 40% населения планеты, но в Африке только 6%.

Глава ВОЗ отметил, что до конца года стоит задача вакцинации 40% населения в каждой стране. В связи с этим он призвал нарастить производство вакцин в отстающих странах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗВакцина
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