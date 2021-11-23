В ВОЗ назвали «шокирующим дисбалансом» ситуацию с распределением вакцин

Как заявил Гебрейесус, в мире использовано 7,3 млрд доз вакцины, при этом 70% из них приходится на 10 стран. По его данным, вакцину получили 40% населения планеты, но в Африке только 6%.

Глава ВОЗ отметил, что до конца года стоит задача вакцинации 40% населения в каждой стране. В связи с этим он призвал нарастить производство вакцин в отстающих странах.

