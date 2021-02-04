В ВОЗ назвали катастрофическими последствия пандемии для лечения онкологии

Последствия пандемии COVID-19 для оказания онкологической помощи оказались катастрофическими, передает ТАСС слова директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

По его данным, на ранних этапах пандемии перебои в оказании услуг в связи с неинфекционными заболеваниями отмечались в 122 из 163 стран мира. Треть стран Европы также столкнулись с этой проблемой. Перебои в работе по диагностике и лечению рака снижают шансы больных на выживание, отмечает Клюге.

В этой связи ВОЗ запускает Общеевропейскую инициативу по борьбе с онкологией, призванную активизировать работу по борьбе с этим заболеванием.

