В ВОЗ назвали катастрофическими последствия пандемии для лечения онкологии
Последствия пандемии COVID-19 для оказания онкологической помощи оказались катастрофическими, передает ТАСС слова директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.
По его данным, на ранних этапах пандемии перебои в оказании услуг в связи с неинфекционными заболеваниями отмечались в 122 из 163 стран мира. Треть стран Европы также столкнулись с этой проблемой. Перебои в работе по диагностике и лечению рака снижают шансы больных на выживание, отмечает Клюге.
В этой связи ВОЗ запускает Общеевропейскую инициативу по борьбе с онкологией, призванную активизировать работу по борьбе с этим заболеванием.
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