В ВОЗ назвали бесполезным закрытие школ в пандемию

Всемирная организация здравоохранения сомневается в необходимости закрытия школ в качестве меры противодействия распространению коронавируса. Такое ограничение малоэффективно, написал в Twitter директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он отметил, что наибольшей опасности заражения подвергаются дети, живущие в сложных условиях. Представитель ВОЗ также считает, что при принятии ограничений необходимо учитывать мнение самих несовершеннолетних.

Ранее глава Европейского регионального бюро ВОЗ охарактеризовал как «самое большое в истории нарушение» в обучении 1,6 миллиарда школьников закрытие средних учебных заведений в условиях пандемии, отмечает Газета.ру.

На сегодня в мире зафиксировано более 43,5 миллиона инфицированных коронавирусом. Умерли свыше 1,1 миллиона заболевших, поправились – не менее 29,2 миллиона пациентов.

