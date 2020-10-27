В ВОЗ назвали бесполезным закрытие школ в пандемию
Всемирная организация здравоохранения сомневается в необходимости закрытия школ в качестве меры противодействия распространению коронавируса. Такое ограничение малоэффективно, написал в Twitter директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Он отметил, что наибольшей опасности заражения подвергаются дети, живущие в сложных условиях. Представитель ВОЗ также считает, что при принятии ограничений необходимо учитывать мнение самих несовершеннолетних.
Ранее глава Европейского регионального бюро ВОЗ охарактеризовал как «самое большое в истории нарушение» в обучении 1,6 миллиарда школьников закрытие средних учебных заведений в условиях пандемии, отмечает Газета.ру.
На сегодня в мире зафиксировано более 43,5 миллиона инфицированных коронавирусом. Умерли свыше 1,1 миллиона заболевших, поправились – не менее 29,2 миллиона пациентов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru