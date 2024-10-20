В Вильнюсе подожгли дверь здания Министерства обороны Литвы

Неизвестный поджог дверь здания Минобороны Литвы в столице страны Вильнюсе, сообщило Литовское радио и телевидение со ссылкой на правоохранительные органы.

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По информации портала, инцидент произошел в 07:12 утра в воскресенье, 20 октября. Из-за задымления на первом этаже в здании сработала пожарная сигнализация.

В 07:57 пожар потушили. Дверь получила серьезные повреждения.

Задержан подозреваемый 1984 года рождения. В городской полиции заявили, что мужчина вел себя неадекватно. Его мотивы неизвестны.

На этой неделе власти Литвы объявили о намерении денонсировать межправительственное соглашение с Россией о торговом судоходстве, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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