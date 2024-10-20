В Вильнюсе подожгли дверь здания Министерства обороны Литвы
Неизвестный поджог дверь здания Минобороны Литвы в столице страны Вильнюсе, сообщило Литовское радио и телевидение со ссылкой на правоохранительные органы.
По информации портала, инцидент произошел в 07:12 утра в воскресенье, 20 октября. Из-за задымления на первом этаже в здании сработала пожарная сигнализация.
В 07:57 пожар потушили. Дверь получила серьезные повреждения.
Задержан подозреваемый 1984 года рождения. В городской полиции заявили, что мужчина вел себя неадекватно. Его мотивы неизвестны.
На этой неделе власти Литвы объявили о намерении денонсировать межправительственное соглашение с Россией о торговом судоходстве, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При пожаре в частном доме в Калмыкии погибли четыре человека
- В Вильнюсе подожгли дверь здания Министерства обороны Литвы
- Суд повторно оштрафовал экс-главреда «Эха Москвы» Венедиктова
- Над Курской областью сбили две украинские ракеты
- СМИ: Залужный допустил уступку территорий России для достижения мира
- Погибшую в турецком Орду россиянку похоронили
- Лавров: Африканские страны должны стать постоянными членами Совбеза ООН
- СМИ: К сыну певицы Валерии Шульгину подали иск
- Туков: Поражение от Муртазалиева навредит карьере Тима Цзю
- В Молдавии в день выборов президента взломали сайт оппозиционной партии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru