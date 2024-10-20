СМИ: Москва может захватить Латвию и часть Литвы за 10 дней

В случае конфликта со странами Балтии Россия сможет захватить часть Литвы и Латвию за 10 дней, сообщает Bild.

Лукашенко пригрозил применением ядерного оружия при нападении НАТО

Издание ссылается на результаты смоделированного сценария от американского Центра по ведению войны нового поколения. События сценария происходят в 2027 году. В моделировании ситуации принимали участие экс-генералы НАТО Бен Ходжес и Филип Бридлав.

Предполагается, что отражать атаку Москвы будут войска Германии. РФ атакует со стороны Калининграда и Белоруссии, в связи с чем сосредоточенным там силам НАТО придется отступать до подхода основных сил.

Ранее президент Финляндии Стубб назвал Россию угрозой для НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ
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