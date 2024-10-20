СМИ: Москва может захватить Латвию и часть Литвы за 10 дней
В случае конфликта со странами Балтии Россия сможет захватить часть Литвы и Латвию за 10 дней, сообщает Bild.
Издание ссылается на результаты смоделированного сценария от американского Центра по ведению войны нового поколения. События сценария происходят в 2027 году. В моделировании ситуации принимали участие экс-генералы НАТО Бен Ходжес и Филип Бридлав.
Предполагается, что отражать атаку Москвы будут войска Германии. РФ атакует со стороны Калининграда и Белоруссии, в связи с чем сосредоточенным там силам НАТО придется отступать до подхода основных сил.
Ранее президент Финляндии Стубб назвал Россию угрозой для НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Байден может пригласить Украину в НАТО в случае победы Харрис
- СМИ: Москва может захватить Латвию и часть Литвы за 10 дней
- В Великобритании выразил обеспокоенность покушением на Нетаньяху
- В Telegram рассылается вирус под видом фотографии
- Собянин: В Москве отразили атаку БПЛА
- На территории Липецкой области введен режим воздушной опасности
- Сальдо: Брошенная украинская военнослужащая в Херсонской области спасена ВС РФ
- Боец ВС РФ увернулся от восьми беспилотников ВСУ за 20 минут
- Си Цзиньпин призвал армию Китая готовиться к войне
- Нуки представила новую песню «Не нужны»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru