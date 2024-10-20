СМИ: Москва может захватить Латвию и часть Литвы за 10 дней

Издание ссылается на результаты смоделированного сценария от американского Центра по ведению войны нового поколения. События сценария происходят в 2027 году. В моделировании ситуации принимали участие экс-генералы НАТО Бен Ходжес и Филип Бридлав.

Предполагается, что отражать атаку Москвы будут войска Германии. РФ атакует со стороны Калининграда и Белоруссии, в связи с чем сосредоточенным там силам НАТО придется отступать до подхода основных сил.

Ранее президент Финляндии Стубб назвал Россию угрозой для НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

