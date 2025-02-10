В Верховной раде предложили включить Украину в состав США

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выступила с предложением включить Украину в состав Соединённых Штатов Америки.

Украинского депутата Безуглую сняли с должности за критику ВСУ

«Может, нас 52-м штатом? Под боком у РФ», - написала украинский парламентарий в своём Telegram-канале.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев допустил, что в 2025 году Украина вовсе прекратит свое существование, как государство, пишут «Известия».

При этом он указал, что украинский народ остается братским для России.

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ФОТО: Официальный сайт партии «Слуга народа»
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