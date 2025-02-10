В Верховной раде предложили включить Украину в состав США
10 февраля 202518:23
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выступила с предложением включить Украину в состав Соединённых Штатов Америки.
«Может, нас 52-м штатом? Под боком у РФ», - написала украинский парламентарий в своём Telegram-канале.
Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев допустил, что в 2025 году Украина вовсе прекратит свое существование, как государство, пишут «Известия».
При этом он указал, что украинский народ остается братским для России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru