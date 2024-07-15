Украинского депутата Безуглую сняли с должности за критику ВСУ

Она также отметила, что Безуглая сохранила пост замглавы комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, так как уволить её не даёт офис президента Украины.

«Офис президента блокирует решение и руководство Верховной рады не выносит это постановление в зал», — написала Геращенко.

Сама Безуглая в своих соцсетях заявила, что отозвали её из-за того, что она «говорила правду о проблемах в ВСУ и обращения военных». Коллеги парламентария указали, что её высказывания ведут к росту социальной напряженности в обществе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине, «по предварительной оценке», остаются парламент и спикер Рады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

