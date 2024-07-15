Украинского депутата Безуглую сняли с должности за критику ВСУ
Депутата Марьяну Безуглую отозвали с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. Об этом в своём Telegram-канале заявила сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.
Она также отметила, что Безуглая сохранила пост замглавы комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, так как уволить её не даёт офис президента Украины.
«Офис президента блокирует решение и руководство Верховной рады не выносит это постановление в зал», — написала Геращенко.
Сама Безуглая в своих соцсетях заявила, что отозвали её из-за того, что она «говорила правду о проблемах в ВСУ и обращения военных». Коллеги парламентария указали, что её высказывания ведут к росту социальной напряженности в обществе.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине, «по предварительной оценке», остаются парламент и спикер Рады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru