В Венгрии заявили, что прямой конфликт НАТО и России спровоцирует мировую войну

Во вторник Сийярто встретился в Брюсселе с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Как отметил министр, пока блок не участвует в вооруженном конфликте «по соседству с нами».

«Прямой конфликт между НАТО и Россией привел бы к началу еще одной мировой войны», — считает Сийярто.

Ранее разведка США опубликовала доклад, в котором говорится, что Россия не стремится вступить в открытый конфликт с Соединенными Штатами или НАТО, напоминает «Свободная пресса». Однако, по данным Вашингтона, угроза этого сохраняется.

Между тем лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предположил, что вмешательство Польши в конфликт на Украине может спровоцировать начало Третьей мировой войны, пишет Ura.ru.

