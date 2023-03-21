В Венгрии заявили, что прямой конфликт НАТО и России спровоцирует мировую войну

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предостерег НАТО от прямого конфликта с Россией. Об этом министр написал в соцсетях.

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Во вторник Сийярто встретился в Брюсселе с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Как отметил министр, пока блок не участвует в вооруженном конфликте «по соседству с нами».

«Прямой конфликт между НАТО и Россией привел бы к началу еще одной мировой войны», — считает Сийярто.

Ранее разведка США опубликовала доклад, в котором говорится, что Россия не стремится вступить в открытый конфликт с Соединенными Штатами или НАТО, напоминает «Свободная пресса». Однако, по данным Вашингтона, угроза этого сохраняется.

Между тем лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предположил, что вмешательство Польши в конфликт на Украине может спровоцировать начало Третьей мировой войны, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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