В Венгрии отказались проводить сессию парламента для решения по Швеции и НАТО
25 января 202411:18
Венгерская оппозиция потребует проведения внеочередной сессии парламента страны для ратификации вступления в НАТО, заявил в интервью местным СМИ спикер парламента Ласло Кевер.
Он отметил несрочность вопроса, и добавил, что не видит смысла в скором созыве законодательного органа.
«Я не сомневаюсь, что одна из оппозиционных партий, которая обычно не служит венгерским интересам, инициирует его созыв, возможно, безуспешно. В любом случае, я не чувствую, что для нас что-то срочное, более того, я не думаю, что возникла чрезвычайная ситуация», - сказал он.
Накануне правительство Венгрии выступило с поддержкой вступления Швеции в НАТО, а премьер Виктор Орбан заявил, что Будапешт поддерживает членство Стокгольма в альянсе. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru