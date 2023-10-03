В Венеции при падении автобуса с эстакады погибли около 20 человек

Не менее 20 человек погибли при падении автобуса с эстакады в материковом районе Венеции Местре. Об этом пишет газета La Repubblica.

Пять человек погибли в ДТП с автобусом на севере Турции

В результате падения с эстакады автобус загорелся. На месте работают спасатели и бригады скорой помощи.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро заявил, что погибли не менее 20 человек. Ранения получили около 40 пассажиров.

Российское генконсульство в турецкой Анталье 30 сентября сообщило о гибели гражданки РФ в результате ДТП. Пассажирский автобус перевернулся в районе Мерзифон в Амасье, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
ТЕГИ:ДТПАвтобусИталия

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