В Венеции при падении автобуса с эстакады погибли около 20 человек
3 октября 202323:12
Не менее 20 человек погибли при падении автобуса с эстакады в материковом районе Венеции Местре. Об этом пишет газета La Repubblica.
В результате падения с эстакады автобус загорелся. На месте работают спасатели и бригады скорой помощи.
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро заявил, что погибли не менее 20 человек. Ранения получили около 40 пассажиров.
Российское генконсульство в турецкой Анталье 30 сентября сообщило о гибели гражданки РФ в результате ДТП. Пассажирский автобус перевернулся в районе Мерзифон в Амасье, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru