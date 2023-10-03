В Венеции при падении автобуса с эстакады погибли около 20 человек

В результате падения с эстакады автобус загорелся. На месте работают спасатели и бригады скорой помощи.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро заявил, что погибли не менее 20 человек. Ранения получили около 40 пассажиров.

Российское генконсульство в турецкой Анталье 30 сентября сообщило о гибели гражданки РФ в результате ДТП. Пассажирский автобус перевернулся в районе Мерзифон в Амасье, отмечает «Радиоточка НСН».

