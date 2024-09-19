В Венесуэле выдали ордер на арест Милея

Прокуратура Венесуэлы выдала ордер на арест лидера Аргентины Хавьера Милея, его сестры, которая является генеральным секретарем администрации президента Карины Милей, а также министра безопасности Патрисии Бульрич, сообщает RT.

Власти Венесуэлы обвинили Вашингтон в пиратстве после конфискации самолета Мадуро

Они проходят по делу о краже самолёта авиакомпании Emtrasur. Обвиняемые подозреваются в краже при отягчающих обстоятельствах.

Также их подозревают в отмывании средств, выведении из строя авиалайнера, незаконном лишении свободы и незаконном отчуждении собственности.

Ранее Аргентина призвала прокурора Международного уголовного суда обратиться с просьбой о выдаче ордера на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: x.com / Javier Milei
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