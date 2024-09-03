Власти Венесуэлы обвинили Вашингтон в пиратстве после конфискации самолета Мадуро

Отмечается, что ни одно государство и ни одно конституционное правительство не застраховано от незаконных шагов в обход международного права. США не раз использовали свою экономическую и военную мощь для запугивания и давления на такие государства, как Доминиканская Республика.

В Венесуэле оставили за собой право предпринять любые юридические действия для возмещения ущерба.

Американские власти считают, что воздушное судно было приобретено в обход американских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

