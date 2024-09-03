Власти Венесуэлы обвинили Вашингтон в пиратстве после конфискации самолета Мадуро
Правительство Венесуэлы обвинило американские власти в пиратстве после того, как в Доминикане конфисковали самолет Николаса Мадуро, переправив его в Майами, сказано в заявлении венесуэльского правительства.
Отмечается, что ни одно государство и ни одно конституционное правительство не застраховано от незаконных шагов в обход международного права. США не раз использовали свою экономическую и военную мощь для запугивания и давления на такие государства, как Доминиканская Республика.
В Венесуэле оставили за собой право предпринять любые юридические действия для возмещения ущерба.
Американские власти считают, что воздушное судно было приобретено в обход американских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru