В Нигерии после наводнения из зоопарка сбежали змеи и крокодилы

«Некоторые смертельно опасные животные, такие как крокодилы и змеи, были смыты в наши общины», — сообщили зоологи.

По их словам, в настоящее время продолжаются поиски этих представителей фауны.

Ранее стало известно, что первый в 2024 году в Европе и РФ дальневосточный леопард родился в Сибири, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

