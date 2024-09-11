В Нигерии после наводнения из зоопарка сбежали змеи и крокодилы
11 сентября 202419:49
После крупного наводнения на севере Нигерии из зоосада Sanda Kyarimi Park Zoo сбежали рептилии, сообщает агентство Reuters.
«Некоторые смертельно опасные животные, такие как крокодилы и змеи, были смыты в наши общины», — сообщили зоологи.
По их словам, в настоящее время продолжаются поиски этих представителей фауны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru