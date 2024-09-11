В Нигерии после наводнения из зоопарка сбежали змеи и крокодилы

После крупного наводнения на севере Нигерии из зоосада Sanda Kyarimi Park Zoo сбежали рептилии, сообщает агентство Reuters.

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«Некоторые смертельно опасные животные, такие как крокодилы и змеи, были смыты в наши общины», — сообщили зоологи.

По их словам, в настоящее время продолжаются поиски этих представителей фауны.

Ранее стало известно, что первый в 2024 году в Европе и РФ дальневосточный леопард родился в Сибири, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗоопаркДикие ЖивотныеНаводнениеНигерия

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