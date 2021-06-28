В Великобритании зафиксирован максимальный суточный прирост случаев COVID-19 с января

Правительство Великобритании заявило о регистрации максимального суточного прироста по заражениям COVID-19 с начала января в стране. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Так, за минувшие сутки коронавирус был обнаружен у более чем 22,8 тысяч жителей страны. Отмечается, что показатель с суточным приростом свыше 20 тысяч был в последний раз зарегистрирован в январе 2021 года.

По данным правительства, резкий рост заражений связан с интенсивной кампанией вакцинации.



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