В Великобритании зафиксирован максимальный суточный прирост случаев COVID-19 с января

Так, за минувшие сутки коронавирус был обнаружен у более чем 22,8 тысяч жителей страны. Отмечается, что показатель с суточным приростом свыше 20 тысяч был в последний раз зарегистрирован в январе 2021 года.

По данным правительства, резкий рост заражений связан с интенсивной кампанией вакцинации.





