В Великобритании зафиксирован максимальный суточный прирост случаев COVID-19 с января
28 июня 202120:45
Правительство Великобритании заявило о регистрации максимального суточного прироста по заражениям COVID-19 с начала января в стране. Об этом сообщает «Интерфакс».
Так, за минувшие сутки коронавирус был обнаружен у более чем 22,8 тысяч жителей страны. Отмечается, что показатель с суточным приростом свыше 20 тысяч был в последний раз зарегистрирован в январе 2021 года.
По данным правительства, резкий рост заражений связан с интенсивной кампанией вакцинации.
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28 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru