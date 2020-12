Памятная монета с Дэвидом Боуи побывала в космосе

Между тем, летом 2018 года стало известно, что первая демозапись Дэвида Боуи уйдёт с молотка. Как сообщает The Guardian, она была сделана в 1963 году. На ней 16-летний Боуи в составе своей первой группой The Konrads исполняет песню I Never Dreamed.

Уникальную демозапись на чердаке обнаружил барабанщик и менеджер коллектива Дэвид Хэдфилд. По его словам, она находилась в старой хлебнице, которая принадлежала его деду и хранилась на чердаке. Кроме того, мужчина подчеркнул, что ему удалось обнаружить и другие материалы, связанные с The Konrads.