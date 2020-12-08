Памятная монета с Дэвидом Боуи побывала в космосе

Королевский монетный двор Великобритании отправил в космос памятную монету с изображением Дэвида Боуи. Как сообщает The Guardian, это было сделано в знак признания его хита «Space oddity». Источник отмечает, что запущенный зонд с серебряной монетой номиналом 2 фунта достиг высоты более чем в 35 тысяч метров и провел в космосе 45 минут.

К слову, копию монеты, побывавшей в космосе, можно приобрести на сайте Британского монетного двора за 97,5 фунтов – почти 130 долларов США.

Напомним, пластинка «Space oddity». вышла в Великобритании за пять дней до запуска космического корабля «Аполлон-11» в июле 1969 года.

Британский певец и композитор Дэвид Боуи скончался в январе 2016 года. За свою карьеру музыкант продал более 136 миллионов своих пластинок и вошел в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании.