Памятная монета с Дэвидом Боуи побывала в космосе

Королевский монетный двор Великобритании отправил в космос памятную монету с изображением Дэвида Боуи. Как сообщает The Guardian, это было сделано в знак признания его хита «Space oddity». Источник отмечает, что запущенный зонд с серебряной монетой номиналом 2 фунта достиг высоты более чем в 35 тысяч метров и провел в космосе 45 минут.

К слову, копию монеты, побывавшей в космосе, можно приобрести на сайте Британского монетного двора за 97,5 фунтов – почти 130 долларов США.

Напомним, пластинка «Space oddity». вышла в Великобритании за пять дней до запуска космического корабля «Аполлон-11» в июле 1969 года.

Британский певец и композитор Дэвид Боуи скончался в январе 2016 года. За свою карьеру музыкант продал более 136 миллионов своих пластинок и вошел в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании.

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Между тем, летом 2018 года стало известно, что первая демозапись Дэвида Боуи уйдёт с молотка. Как сообщает The Guardian, она была сделана в 1963 году. На ней 16-летний Боуи в составе своей первой группой The Konrads исполняет песню I Never Dreamed.

Уникальную демозапись на чердаке обнаружил барабанщик и менеджер коллектива Дэвид Хэдфилд. По его словам, она находилась в старой хлебнице, которая принадлежала его деду и хранилась на чердаке. Кроме того, мужчина подчеркнул, что ему удалось обнаружить и другие материалы, связанные с The Konrads.

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Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:Дэвид БоуиКосмос
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