В Великобритании ввели карантин на три недели
Власти Великобритании объявили о введении трехнедельного карантина в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, сообщает РИА Новости.
Как пишет агентство, в рамках карантина гражданам страны будут разрешено покидать свои дома только по определенным поводам. Таким образом, покинуть свой дом можно будет для покупки товаров первой необходимости, для физической активности раз в день, по показаниям здоровья и для поездки на работу.
Кроме того, на ближайшие три недели будут отменены свадьбы и другие социальные мероприятия, закроются непродовольственные магазины, библиотеки. По словам Джонсона, без введения таких мер Национальная служба здравоохранения может не выдержать нагрузку при увеличении числа зараженных.
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