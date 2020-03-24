В Великобритании ввели карантин на три недели

Как пишет агентство, в рамках карантина гражданам страны будут разрешено покидать свои дома только по определенным поводам. Таким образом, покинуть свой дом можно будет для покупки товаров первой необходимости, для физической активности раз в день, по показаниям здоровья и для поездки на работу.

Кроме того, на ближайшие три недели будут отменены свадьбы и другие социальные мероприятия, закроются непродовольственные магазины, библиотеки. По словам Джонсона, без введения таких мер Национальная служба здравоохранения может не выдержать нагрузку при увеличении числа зараженных.











