В Великобритании ввели карантин на три недели

Власти Великобритании объявили о введении трехнедельного карантина в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, сообщает РИА Новости.

Более 100 тысяч человек в мире излечились от коронавируса

Как пишет агентство, в рамках карантина гражданам страны будут разрешено покидать свои дома только по определенным поводам. Таким образом, покинуть свой дом можно будет для покупки товаров первой необходимости, для физической активности раз в день, по показаниям здоровья и для поездки на работу.

Кроме того, на ближайшие три недели будут отменены свадьбы и другие социальные мероприятия, закроются непродовольственные магазины, библиотеки. По словам Джонсона, без введения таких мер Национальная служба здравоохранения может не выдержать нагрузку при увеличении числа зараженных.




Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ВеликобританияКоронавирус