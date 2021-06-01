В Великобритании впервые не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19 за сутки

Министерство здравоохранения Великобритании заявило, что за последние 24 часа в стране, впервые с начала пандемии, никто не умер от коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно официальным данным, за минувшие сутки в Соединённом Королевстве зафиксировано 3 165 новых случаев COVID-19 и ни одной смерти, тогда как днём ранее было выявлено 3 383 новых пациента COVID-19, скончался один человек.

Всего с начала пандемии в Великобритании коронавирус подтвердился почти у 4,5 миллиона человек, умерли почти 128 тысяч пациентов.

Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 заявили, что с 2 июня возобновится авиасообщение с Великобританией, сообщает RT.

