В Великобритании стартовали продажа автобиографии принца Гарри

В продажу в Великобритании официально поступила автобиография британского принца Гарри Spare («Запасной»), сообщает газета Evening Standard.

Принц Гарри сообщил, что употреблял кокаин

Около десяти книжных магазинов, в том числе в лондонских аэропортах Хитроу и Гатвик, продолжили работать в ночь на 10 января, чтобы первыми предложить всем желающим 415-страничный том откровений младшего сына короля Карла III.

Утром к ним присоединятся книжные магазины по всей стране. На сайте Amazon книга доступна за £14 вместо £28 как в печатной, так и в электронной версиях.

Ране стало известно, что принц Гарри заявил, что его отец беспокоился, не затмит ли его славу супруга сына — американская актриса Меган Маркл. На фоне предстоящей скандальной публикации принца Гарри вычеркнули из сценария коронации Карла III. Церемония должна пройти 6 мая 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Wikimedia Commons
ТЕГИ:Принц ГарриВеликобритания
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