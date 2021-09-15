В Великобритании назначили нового главу МИД
Элизабет Трасс, занимавшая пост министра по международной торговли Великобритании, пересела в кресло министра иностранных дел Соединённого Королевства, сообщает пресс-служба британского правительства.
По решению премьер-министра Бориса Джонсона, на этом посту она сменила Доминика Рааба, который возглавил Министерство юстиции.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ и назначил на должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Уганде замдиректора департамента Азиатского и Тихоокеанского сотрудничества Владлена Семиволоса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru