В Великобритании мужчина нашел монету и разбогател
В Великобритании мужчина нашел в поле редкую монету стоимостью более 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
По данным источника, Марк Паллетт обнаружил древний шиллинг с помощью металлоискателя недалеко от деревни Хаслингфилд.
Отмечается, что 8 марта монету продадут на аукционе, а полученный доход разделят поровну между Паллеттом и землевладельцем, на территории которого был обнаружен клад.
Такая монета также называется Криспус и датируется VII веком. Их делали по образцу древнеримских монет IV века.
Ранее издание The Sun сообщило, что житель Великобритании выиграл в лотерею почти €130 миллионов.
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