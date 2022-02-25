В Великобритании мужчина нашел монету и разбогател

В Великобритании мужчина нашел в поле редкую монету стоимостью более 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

По данным источника, Марк Паллетт обнаружил древний шиллинг с помощью металлоискателя недалеко от деревни Хаслингфилд.

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Отмечается, что 8 марта монету продадут на аукционе, а полученный доход разделят поровну между Паллеттом и землевладельцем, на территории которого был обнаружен клад.

Такая монета также называется Криспус и датируется VII веком. Их делали по образцу древнеримских монет IV века.

Ранее издание The Sun сообщило, что житель Великобритании выиграл в лотерею почти €130 миллионов.

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