В Великобритании мужчина нашел монету и разбогател

Отмечается, что 8 марта монету продадут на аукционе, а полученный доход разделят поровну между Паллеттом и землевладельцем, на территории которого был обнаружен клад.

Такая монета также называется Криспус и датируется VII веком. Их делали по образцу древнеримских монет IV века.

Ранее издание The Sun сообщило, что житель Великобритании выиграл в лотерею почти €130 миллионов.