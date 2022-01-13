Экономист из Новоросийска выиграла в «Русское лото» полмиллиарда

Стало известно имя победительницы, выигравшей 500 млн руб. в новогоднем тираже «Русского лото». Обладательницей денежного приза стала Светлана Брагина из Краснодарского края. Розыгрыш лотереи состоялся 1 января 2022 года в прямом эфире одного из федеральных телеканалов. По его итогам главный приз в размере 1 млрд руб. разделили поровну сразу два жителя страны. Второй мультимиллионер свой выигрыш еще не оформил.

На долгожданный 1421-й тираж Светлана купила набор, состоящий из десяти билетов, один из которых принес ей многомиллионный выигрыш, а по остальным — еще 500 руб. Таким образом, совокупная сумма выигрыша жительницы Новороссийска составила 500 млн 500 руб.

По словам Светланы, она намерена тратить средства разумно. Также она пообещала, что часть денег пожертвует на благотворительность. Светлана по профессии экономист. Работает в крупной компании. Свободное время посвящает семье и рукоделию. Участница убеждена, что выигрыш не поменяет ее как личность, но сделает жизнь комфортнее.

Ранее житель Нью-Йорка стал победителем джекпота в $1 млн, найдя билет после урагана Сэнди.

