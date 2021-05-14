В Великобритании к концу года запустят летающее такси

В британском Ковентри в конце текущего года появятся летающие такси и грузовые дроны, передает Bloomberg.

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Проект, рассчитанный на несколько месяцев, будет реализован в рамках плана по развитию «воздушных дорог» для беспилотных полетов в городских районах. В центре городе планируется построить узел транспортной сети, который будет осуществлять полеты по всему городу, население которого составляет 400 тысяч человек.

Дроны Malloy Aeronautics и SkyFarer будут тестировать надежность перевозки грузов. Система управления воздушным движением позволит операторам летающего такси и беспилотных летательных аппаратов безопасно делить воздушное пространство.

Первое летающее такси в России планируется начать эксплуатировать в 2025 году. Об этом сообщил компании по созданию дронов-такси «Ховер» Александр Атаманов. Презентация летающего такси прошла в понедельник на малой арене «Лужников» в Москве.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ВеликобританияТакси
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