В Великобритании к концу года запустят летающее такси
В британском Ковентри в конце текущего года появятся летающие такси и грузовые дроны, передает Bloomberg.
Проект, рассчитанный на несколько месяцев, будет реализован в рамках плана по развитию «воздушных дорог» для беспилотных полетов в городских районах. В центре городе планируется построить узел транспортной сети, который будет осуществлять полеты по всему городу, население которого составляет 400 тысяч человек.
Дроны Malloy Aeronautics и SkyFarer будут тестировать надежность перевозки грузов. Система управления воздушным движением позволит операторам летающего такси и беспилотных летательных аппаратов безопасно делить воздушное пространство.
Первое летающее такси в России планируется начать эксплуатировать в 2025 году. Об этом сообщил компании по созданию дронов-такси «Ховер» Александр Атаманов. Презентация летающего такси прошла в понедельник на малой арене «Лужников» в Москве.
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