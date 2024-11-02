В Великобритании избрали нового лидера консерваторов
Консервативная партия Великобритания обрела нового лидера, сообщает телеканал Sky News.
Большинство голосов однопартийцев набрала экс-министр бизнеса и торговли королевства Кеми Баденок. Об этом объявил глава «Комитета 1922», объединяющего рядовых парламентариев-консерваторов, Боб Блэкман.
Соперником Баденок в финальном голосовании за пост председателя партии был экс-глава министерства жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Великобритании Роберт Дженрик. Он набрал в итоге приблизительно на 13 тысяч голосов однопартийцев меньше.
Ранее Великобритания объявила о расширении санкций против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru