В Великобритании избрали нового лидера консерваторов

Консервативная партия Великобритания обрела нового лидера, сообщает телеканал Sky News.

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Большинство голосов однопартийцев набрала экс-министр бизнеса и торговли королевства Кеми Баденок. Об этом объявил глава «Комитета 1922», объединяющего рядовых парламентариев-консерваторов, Боб Блэкман.

Соперником Баденок в финальном голосовании за пост председателя партии был экс-глава министерства жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Великобритании Роберт Дженрик. Он набрал в итоге приблизительно на 13 тысяч голосов однопартийцев меньше.

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ФОТО: ТАСС
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