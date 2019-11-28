В Великобритании допустили скорое отречение от престола Елизаветы II

Её преемником с большей долей вероятности может стать принц Чарльз. Как отмечают «Дни.ру», именно он чаще всего заменял королеву на официальных мероприятиях за последние годы. Кроме того, 93-летняя Елизавета стала гораздо чаще манкировать обязанностями и отказываться от публичных встреч.

Добавим, через полтора года королева отпразднует своё 95-летие, а именно в этом возрасте её супруг, герцог Эдинбургский Филипп отказался от участия в официальных мероприятиях.

