В Великобритании дописали пропавшую часть «Маленькой ночной серенады» Моцарта

Дебби Уайзман, британский композитор, дирижер и преподаватель музыки, дописала недостающую часть «Маленькой ночной серенады» Вольфганга Амадея Моцарта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Classic FM.

Для Уайзман стало открытием, что произведение классика, создано в 1787 году в пяти частях, хотя на сегодня известны только четыре части серенады. Судьба пропавшей - второй по счету - не известна.

«Мы знаем, что "Неоконченная симфония" Шуберта или "Реквием" Моцарта не были дописаны авторами, но для меня стало огромным сюрпризом, когда я узнала, что всемирно известная и очень популярная "Маленькая ночная серенада" тоже больше, чем ее обычно исполняют. Я не пыталась заменить потерянную часть. Я решила сделать музыкальный ответ, когда впервые услышала эту новость», - рассказала Уайзман.

Музыкальная «реставрация» серенады Моцарта подтолкнула британского композитора к созданию собственного произведения - Ein Bisschen Fehlt («Немного не хватает». — Прим. НСН).

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