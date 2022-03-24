В Великобритании арестовали российский вертолет
Российский вертолет, находящийся на частном аэродроме в Великобритании, был арестован по распоряжению министра транспорта Соединенного Королевства Гранта Шэппса. Об этом сообщил глава британского Минтранса в своем Twitter.
«Подписал указ, чтобы обеспечить задержание принадлежащего России вертолета, который в настоящий момент находится в Соединенном Королевстве на частном аэродроме», – написал Шэппс.
Кому принадлежит арестованный вертолет, не уточняется, пишет «Свободная пресса».
Ранее на фоне специальной операции России на Украине в Британии приняли закон, запрещающий заходить в порты королевства судам, имеющим какое-либо отношение к России. При этом британские власти могут задерживать эти суда, отмечает РЕН ТВ.
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