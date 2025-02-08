В Ватикане вандал повредил канделябры в базилике Святого Петра

Вандал взобрался на алтарь в ватиканской базилике Святого Петра и повредил старинные канделябры католического храма. Об этом сообщила газета Messaggero.

По данным издания, инцидент произошел на глазах туристов. Вандал проник под бронзовый балдахин, спроектированный Джанлоренцо Бернини, и начал бросать на пол канделябры и покрывала.

«Несколько канделябров... повредились, в то время как дежурный немедленно вмешался, пытаясь заблокировать человека, успокоить его и привести его в жандармерию, где он позже был идентифицирован», — говорится в материале.

Позже стало известно, что нападавший — 40-летний гражданин Румынии. Из-за действий мужчины были повреждены шесть канделябров общей стоимостью 30 тысяч евро.

Ранее в православном храме в Челябинске цыгане украли 100-летнюю икону «Не рыдай Мене, Мати», литографии Оптинских старцев и Спасителя. Воры вернули украденное на следующий день.

