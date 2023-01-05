В Ватикане похоронили почётного папу римского Бенедикта XVI
В Ватикане на площади Святого Петра завершилась торжественная церемония похорон папы Римского на покое Бенедикта XVI, сообщает РИА Новости.
Проводить почётного папу в последний путь выразили желание тысячи верующих. По данным ватиканской жандармерии, присутствовало порядка 50 тысяч человек.
Заупокойную мессу возглавил папа Франциск, который также совершил погребальный обряд последнего прощания.
Бенедикт XVI был избран Римским папой в 2005 году. В 2013 году он стал первым понтификом, который добровольно отрёкся от Апостольского престола за последние 600 лет.
Бенедикт XVI умер 31 декабря 2022 года в возрасте 95 лет, сообщает RT.
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