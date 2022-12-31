Умер Папа Римский на покое Бенедикт XVI
Папа Римский на покое Бенедикт XVI (в миру носил имя Йозеф Алоиз Ратцингер) скончался в возрасте 95 лет, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
«С болью сообщаю, что почетный папа Бенедикт XVI скончался сегодня в 9:34 в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане», — цитирует его РИА Новости.
Бенедикт XVI находился на Апостольском престоле с апреля 2005 года по февраль 2013 года. Он принял решение отречься от престола и объявил об этом на консистории 11 февраля 2013 года. Последнее время он жил в монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах.
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