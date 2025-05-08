Конклав снова не смог избрать папу римского

Кардиналы-выборщики вновь не смогли избрать нового папу римского. После второго и третье туров голосования, которое проходит в Сикстинской капелле, из трубы на крыше оба раза шёл чёрный дым, что свидетельствует об отсутствии результата.

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В выборах папы римского принимают участие 133 членов Кардинальской коллегии. Для избрания кандидату требуется набрать минимум две трети голосов. В данном случае - миниум 89.

В случае избрания нового понтифика из трубы на крыше Сикстинской капеллы будет идти белый дым.

Ранее в Ватикане прошла церемония аннулирования символов власти папы римского - свинцовой печати и «перстня Рыбака», которые принадлежали скончавшемуся в апреле папе Франциску, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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