Конклав снова не смог избрать папу римского
Кардиналы-выборщики вновь не смогли избрать нового папу римского. После второго и третье туров голосования, которое проходит в Сикстинской капелле, из трубы на крыше оба раза шёл чёрный дым, что свидетельствует об отсутствии результата.
В выборах папы римского принимают участие 133 членов Кардинальской коллегии. Для избрания кандидату требуется набрать минимум две трети голосов. В данном случае - миниум 89.
В случае избрания нового понтифика из трубы на крыше Сикстинской капеллы будет идти белый дым.
Ранее в Ватикане прошла церемония аннулирования символов власти папы римского - свинцовой печати и «перстня Рыбака», которые принадлежали скончавшемуся в апреле папе Франциску, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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