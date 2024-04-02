В Вашингтоне заявили, что США необходимо покинуть НАТО

По его словам, Гавайи не попадают под действие договора Североатлантического альянса. «Я же говорю: давайте выведем [из-под действия соглашения] остальные 49 штатов», — заявил законодатель.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента США сообщил, что штат Гавайи, на территории которого расположена база Тихоокеанского флота Перл-Харбор, не подпадает под действие статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне. В случае нападения на этот штат данная статья не будет задействована.

Ранее стало известно, что экс-глава Белого дома США Дональд Трамп в случае победы на выборах президента в ноябре начнет процесс выхода страны из НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

