В Вашингтоне заявили, что США необходимо покинуть НАТО

Американским властям необходимо покинуть НАТО, сообщил в соцсети X член Палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси.

NYT: члены НАТО усомнились в способности альянса выжить при Трампе

По его словам, Гавайи не попадают под действие договора Североатлантического альянса. «Я же говорю: давайте выведем [из-под действия соглашения] остальные 49 штатов», — заявил законодатель.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента США сообщил, что штат Гавайи, на территории которого расположена база Тихоокеанского флота Перл-Харбор, не подпадает под действие статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне. В случае нападения на этот штат данная статья не будет задействована.

Ранее стало известно, что экс-глава Белого дома США Дональд Трамп в случае победы на выборах президента в ноябре начнет процесс выхода страны из НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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