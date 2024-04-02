В Вашингтоне заявили, что США необходимо покинуть НАТО
Американским властям необходимо покинуть НАТО, сообщил в соцсети X член Палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси.
По его словам, Гавайи не попадают под действие договора Североатлантического альянса. «Я же говорю: давайте выведем [из-под действия соглашения] остальные 49 штатов», — заявил законодатель.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента США сообщил, что штат Гавайи, на территории которого расположена база Тихоокеанского флота Перл-Харбор, не подпадает под действие статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне. В случае нападения на этот штат данная статья не будет задействована.
Ранее стало известно, что экс-глава Белого дома США Дональд Трамп в случае победы на выборах президента в ноябре начнет процесс выхода страны из НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Штрафы за недопуск газовщиков в дома увеличат до 2 млн рублей
- СМИ: ВСУ не смогут вытеснить армию России даже с помощью Запада
- Советник Шойгу увидел в «голой вечеринке» след Вашингтона и НАТО
- В Вашингтоне заявили, что США необходимо покинуть НАТО
- Патрушев заявил, что НАТО участвует в организации обстрелов РФ со стороны ВСУ
- СМИ: Пхеньян запустил ракету в сторону Японского моря.
- В США заявили об отсутствии данных о связи России и «гаванского синдрома»
- Ткаченко: Съемки нового сезона «Вампиры средней полосы» перенесли на лето
- Гладков: Количество пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до десяти
- Рогов: В Киеве боятся появления железной дороги в Крым через новые регионы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru