В Вашингтоне вновь ввели обязательное ношение масок в помещениях

Правительство Вашингтона вновь ввело обязательное ношение защитных масок в помещениях в целях борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы США Мюриэл Боузер.

Правила вступят в силу с 21 декабря и продлятся как минимум до конца января. Носить маску нужно будет во всех общественных местах.

Ношение масок было отменено в Вашингтоне в конце ноября.




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусСШАВашингтон
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