В Вашингтоне вновь ввели обязательное ношение масок в помещениях
20 декабря 202123:28
Правительство Вашингтона вновь ввело обязательное ношение защитных масок в помещениях в целях борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы США Мюриэл Боузер.
Правила вступят в силу с 21 декабря и продлятся как минимум до конца января. Носить маску нужно будет во всех общественных местах.
Ношение масок было отменено в Вашингтоне в конце ноября.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru