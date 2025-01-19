В Вашингтоне прошли протесты против Трампа

В Вашингтоне прошла масштабная демонстрация «Народный марш» против победившего на выборах президента США Дональда Трампа, сообщают «Известия».

Протесты провели между двумя главными американскими мемориалами — Вашингтона и Линкольна. Демонстранты скандировали лозунги за репродуктивные права женщин, свободы социальных и расовых меньшинств, иммигрантов. Протестующие считают, что политика Трампа подрывает данные принципы.

Ранее стало известно, что Трамп может объявить ЧП для борьбы с миграцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

