СМИ: Трамп может объявить ЧП для борьбы с миграцией
Команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения режима чрезвычайного положения для ужесточения мер против нелегальной миграции. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, такой шаг позволит расширить полномочия администрации и привлечь дополнительные ресурсы для выполнения предвыборных обещаний Трампа, включая усиление пограничного контроля и массовую депортацию нелегальных мигрантов.
В первые дни своего президентства он также планирует подписать ряд указов, направленных на ужесточение миграционной политики.
Помимо этого, команда Трампа готовит указ об отмене права на гражданство США по рождению. Однако источники отмечают, что его подписание может быть отложено из-за возможных судебных разбирательств и разногласий среди республиканцев, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru