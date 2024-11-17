СМИ: Трамп не встретится с иностранными лидерами до инаугурации

Представители одержавшего победу на выборах президента США Дональда Трампа сообщили властям Японии, что политик не будет встречаться с лидерами других стран до вступления в должность, сообщает Nikkei Asia.

В таком случае исключается возможность встречи Трампа с главой правительства Японии Сигэру Исибой. Издание отмечает, что американское законодательство запрещает частным лицам встречаться с иностранными лидерами по дипломатическим вопросам.

Ранее стало известно, что выходец из России может стать спецпосланником Трампа по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

