СМИ: Трамп не встретится с иностранными лидерами до инаугурации
Представители одержавшего победу на выборах президента США Дональда Трампа сообщили властям Японии, что политик не будет встречаться с лидерами других стран до вступления в должность, сообщает Nikkei Asia.
В таком случае исключается возможность встречи Трампа с главой правительства Японии Сигэру Исибой. Издание отмечает, что американское законодательство запрещает частным лицам встречаться с иностранными лидерами по дипломатическим вопросам.
Ранее стало известно, что выходец из России может стать спецпосланником Трампа по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru