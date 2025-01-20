В Вашингтоне началась инаугурация Трампа

В зал прибыли Трамп, действующий президент Джо Байден, новый и уходящий вице-президенты Джей-Ди Вэнс и Камала Харрис, а также приглашенные гости.

Эта инаугурация стала 60-й в истории страны. Трамп одержал победу на выборах 5 ноября 2024 года и 17 декабря получил поддержку коллегии выборщиков, став первым американским политиком со времен XIX века, вернувшимся в Белый дом после перерыва в один срок, передает «Радиоточка НСН».

