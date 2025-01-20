Дональд Трамп прибыл в Капитолий перед инаугурацией

Трамп победил на выборах 5 ноября 2024 года и 17 декабря получил поддержку коллегии выборщиков. Он станет 47-м президентом США и войдет в историю как первый американский политик со времен XIX века, который вернулся в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

Церемония принесения присяги запланирована на 20 января в полдень по местному времени (20:00 мск) в ротонде здания конгресса, передает «Радиоточка НСН».

