Дональд Трамп прибыл в Капитолий перед инаугурацией

Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Капитолий в Вашингтоне перед церемонией инаугурации, следует из трансляции мероприятия.

Ранее он покинул Белый дом, где прошло традиционное чаепитие, и направился в Капитолий вместе с действующим президентом Джо Байденом.

СМИ раскрыли меню инаугурационного обеда Трампа

Трамп победил на выборах 5 ноября 2024 года и 17 декабря получил поддержку коллегии выборщиков. Он станет 47-м президентом США и войдет в историю как первый американский политик со времен XIX века, который вернулся в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

Церемония принесения присяги запланирована на 20 января в полдень по местному времени (20:00 мск) в ротонде здания конгресса, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАИнаугурацияДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры