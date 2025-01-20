Дональд Трамп прибыл в Капитолий перед инаугурацией
Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Капитолий в Вашингтоне перед церемонией инаугурации, следует из трансляции мероприятия.
Ранее он покинул Белый дом, где прошло традиционное чаепитие, и направился в Капитолий вместе с действующим президентом Джо Байденом.
Трамп победил на выборах 5 ноября 2024 года и 17 декабря получил поддержку коллегии выборщиков. Он станет 47-м президентом США и войдет в историю как первый американский политик со времен XIX века, который вернулся в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Церемония принесения присяги запланирована на 20 января в полдень по местному времени (20:00 мск) в ротонде здания конгресса, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru