В мире

В Вашингтоне 6 человек пострадали от стрельбы

27 мая23:29

6 человек пострадали после того, как неизвестный открыл стрельбу на юго-востоке американской столицы, передает ТАСС.

Уточняется, что здоровью ничего не угрожает. Полицейские ищут подозреваемого.

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Сегодня в США отмечается праздник День поминовения, когда в столицу приезжают десятки тысяч туристов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вашингтон