В мире
Сегодня в США отмечается праздник День поминовения, когда в столицу приезжают десятки тысяч туристов.
В Вашингтоне 6 человек пострадали от стрельбы
27 мая23:29
6 человек пострадали после того, как неизвестный открыл стрельбу на юго-востоке американской столицы, передает ТАСС.
Уточняется, что здоровью ничего не угрожает. Полицейские ищут подозреваемого.
Сегодня в США отмечается праздник День поминовения, когда в столицу приезжают десятки тысяч туристов.
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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вашингтон
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