В Южной Осетии допустили повышение пенсионного возраста
9 марта 202509:01
В Южной Осетии возможно повышение пенсионного возраста, сообщает «Sputnik Южная Осетия» со ссылкой на заявление министра труда и социальной защиты Олега Гаглоева.
По его словам, данное решение рано или поздно придется принять. Гаглоев считает, что данная мера позитивно отразится на бюджетах социального фонда Южной Осетии, что позволит повысить размер пенсии.
Ранее в Госдуме заявили о невозможности снижения пенсионного возраста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru