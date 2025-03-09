В Южной Осетии допустили повышение пенсионного возраста

В Южной Осетии возможно повышение пенсионного возраста, сообщает «Sputnik Южная Осетия» со ссылкой на заявление министра труда и социальной защиты Олега Гаглоева.

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По его словам, данное решение рано или поздно придется принять. Гаглоев считает, что данная мера позитивно отразится на бюджетах социального фонда Южной Осетии, что позволит повысить размер пенсии.

Ранее в Госдуме заявили о невозможности снижения пенсионного возраста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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