В Китае начнут повышать пенсионный возраст с 2025 года

Пенсионный возраст для мужчин и женщин будут постепенно повышать в Китае c 1 января 2025 года. Об этом сообщило Центральное телевидение страны.

Соответствующее решение принял Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей на сессии 13 сентября. Парламент постановил, что пенсионный возраст для работающих жителей Китая начнут постепенно увеличивать с 1 января следующего года в течение последующих 15 лет.

Так, возраст выхода на пенсию для мужчин повысят с 60 до 63 лет, для женщин — с 50 до 55 (для рабочих) и с 55 до 58 лет (для госслужащих).

Как пишет агентство «Синьхуа», повышение пенсионного возраста в Китае пройдет впервые с 1950-х годов.

Между тем в России предложили снизить до 54 и 52 лет возраст выхода на пенсию по старости для женщин, которые родили трех или четырех детей. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов.

