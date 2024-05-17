В Южной Корее заявили, что КНДР запустила несколько ракет малой дальности

Ранее агентство написало о запуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря. Данные о типе и дальности полета не уточнялись.

В апреле береговая охрана Японии заявила, что Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты, напоминает Ura.ru. Позже в КНДР сообщили об учениях по нанесению условного ядерного контрудара с реактивными системами залпового огня калибра 600 мм.

