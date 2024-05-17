В Южной Корее заявили, что КНДР запустила несколько ракет малой дальности

Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности. Об этом сообщает Yonhap, ссылаясь на Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

КНДР: испытана твердотопливная баллистическая ракета

Ранее агентство написало о запуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря. Данные о типе и дальности полета не уточнялись.

В апреле береговая охрана Японии заявила, что Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты, напоминает Ura.ru. Позже в КНДР сообщили об учениях по нанесению условного ядерного контрудара с реактивными системами залпового огня калибра 600 мм.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Баллистическая РакетаКНДРЮжная Корея

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