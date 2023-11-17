В Южной Корее запретят продавать и есть мясо собак
Правительство Южной Кореи совместно с правящей партией «Гражданская сила» в течение года примут закон, запрещающий продавать и употреблять в пищу мясо собак, пишет Reuters.
Парламентарий Ю Ый Дон объяснил, что подобная практика наносит ущерб имиджу страны, а собаки все чаще становятся домашними питомцами граждан.
Ранее на агропредприятии в Южной Корее произошел смертельный инцидент с промышленным роботом. Во время тестирования предназначенная для работы с коробками промышленная рука вышла из-под контроля. Машина приняла человека за неодушевленный предмет и нанесла ему смертельный удар. Жертвой стал сотрудник компании - производителя устройства. Мужчина занимался ремонтом одного из сенсоров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru