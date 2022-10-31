По данным газеты The Chosun Ilbo, в район празднования Хэллоуина после снятия ограничений, которые были ранее введены из-за коронавируса, собрались не менее 130 тысяч человек. Речь идет о ближайшей к клубам и барам станции метро. Переулок оказался шириной всего четыре метра. Люди преодолевали несколько шагов в минуту. Около 22:15 несколько человек упали, после чего произошел эффект домино и люди начали заваливаться друг на друга.

Как говорят очевидцы, из упавших образовалось до семи слоев, но люди продолжали идти вперед, провоцируя новые падения и сдавливали находящихся впереди. В какой-то момент на 18 квадратных метрах оказалось три сотни человек. Пробиться к пострадавшим врачи смогли только к 23:00, когда большинство были мертвы или на грани смерти. Еще часть скончались в машинах скорой помощи по дороге в больницы.

В ночь на 30 октября во время празднования Хеллоуина в центре Сеула произошла массовая давка. Погибли 153 человека, в том числе четыре рсосиянина. Еще около ста получили травмы, а в мэрии рассказали о сообщения о пропажи 270 человек. Владимир Путин выразил свои соболезнования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

