Состояние здоровья россиянки после ЧП в Сеуле стабилизировалось

Состояние здоровья россиянке, которая находится в больнице после давки в центре Сеула, стабилизировалось, сообщает РИА Новости.

«Состояние пострадавшей стабильное, мы надеемся, что ее скоро выпишут. Она пришла на праздник с подругой… Та, к сожалению, не выжила», - заявили в посольстве РФ в Северной Корее.

В ночь на 30 октября во время празднования Хеллоуина в центре Сеула произошла массовая давка. Погибли 153 человека, в том числе четыре россиянка. Еще около ста получили травмы, а в мэрии рассказали о сообщения о пропажи 270 человек.

Владимир Путин выразил свои соболезнования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

