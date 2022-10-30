Состояние здоровья россиянки после ЧП в Сеуле стабилизировалось
Состояние здоровья россиянке, которая находится в больнице после давки в центре Сеула, стабилизировалось, сообщает РИА Новости.
«Состояние пострадавшей стабильное, мы надеемся, что ее скоро выпишут. Она пришла на праздник с подругой… Та, к сожалению, не выжила», - заявили в посольстве РФ в Северной Корее.
В ночь на 30 октября во время празднования Хеллоуина в центре Сеула произошла массовая давка. Погибли 153 человека, в том числе четыре россиянка. Еще около ста получили травмы, а в мэрии рассказали о сообщения о пропажи 270 человек.
Владимир Путин выразил свои соболезнования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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