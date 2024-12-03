В Южной Корее военные заняли парламент после введения чрезвычайных мер

Южнокорейские военные, находящиеся под командованием в условиях военного положения, вошли в главное здание парламента. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел ночное экстренное совещание, по итогам которого объявил военное положение.

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Он заявил, что эти меры направлены на борьбу с просеверокорейскими силами и защиту либерального конституционного строя.

Президент подчеркнул, что попытки импичмента создают угрозу для функционирования государственной власти, передает «Радиоточка НСН».

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