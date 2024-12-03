В Южной Корее военные заняли парламент после введения чрезвычайных мер
3 декабря 202419:28
Южнокорейские военные, находящиеся под командованием в условиях военного положения, вошли в главное здание парламента. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел ночное экстренное совещание, по итогам которого объявил военное положение.
Он заявил, что эти меры направлены на борьбу с просеверокорейскими силами и защиту либерального конституционного строя.
Президент подчеркнул, что попытки импичмента создают угрозу для функционирования государственной власти, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru