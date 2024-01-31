В Южной Корее разбился F-16 США

Истребитель F-16 Соединенных Штатов разбился в районе южнокорейского города Кунсан, сообщает Yonhap со ссылкой на источники.

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По данным агентства, крушение произошло ночью 31 января. Самолет упал в море, пилоту удалось спастись.

В последний раз F-16 упал в декабре. Он также разбился в Южной Корее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:ИстребителиСШАЮжная Корея

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