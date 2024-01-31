В Южной Корее разбился F-16 США
31 января 202406:42
Истребитель F-16 Соединенных Штатов разбился в районе южнокорейского города Кунсан, сообщает Yonhap со ссылкой на источники.
По данным агентства, крушение произошло ночью 31 января. Самолет упал в море, пилоту удалось спастись.
В последний раз F-16 упал в декабре. Он также разбился в Южной Корее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru