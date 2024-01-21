ВСУ: Украина боится завозить F-16 из-за риска их уничтожения Россией

По его словам, высок риск уничтожения их силами ПВО России. Отмечается, что российские военные осведомлены о расположении аэродромов, где будут базироваться истребители и боеприпасы. Если завести на Украину большое количество ракет, их надо будет где-то хранить.

Также Игнат указал, что после прибытия на Украину американские истребители «станут хорошей мишенью» для россиян.

Ранее на Украине признали сложности в обслуживании истребителей F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

