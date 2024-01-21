ВСУ: Украина боится завозить F-16 из-за риска их уничтожения Россией
Украинские военные боятся завозить американские истребители F-16 и ракеты ПВО, сообщил журналу «Фокус» представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
По его словам, высок риск уничтожения их силами ПВО России. Отмечается, что российские военные осведомлены о расположении аэродромов, где будут базироваться истребители и боеприпасы. Если завести на Украину большое количество ракет, их надо будет где-то хранить.
Также Игнат указал, что после прибытия на Украину американские истребители «станут хорошей мишенью» для россиян.
Ранее на Украине признали сложности в обслуживании истребителей F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ: Украина боится завозить F-16 из-за риска их уничтожения Россией
- Президент Швейцарии: Россия вряд ли будет в «мирной конференции»
- Губернатор Дрозденко: В порту Усть-Луга загорелся терминал «Новатэка»
- Украина обстреляла школу в селе в Курской области
- Иностранцы защитили российского бойца от местных жителей в Подмосковье
- Минобороны: над Смоленской областью сбиты еще три беспилотника Украины
- На Украине заявили, что Зеленский решил уволить главкома ВСУ Залужного
- Минобороны: над Тульской областью сбит украинский беспилотник
- Над Орловской областью уничтожен беспилотник
- Глава Wildberries прокомментировала пожар на складе в Санкт-Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru