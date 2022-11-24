В Южной Корее после пластической операции скончалась россиянка

Операция была проведена 21 ноября в одной из профильных клиник в районе Каннам в центре Сеула. В ходе реабилитации 40-летней женщине стало плохо, о чем она сказала персоналу. Состояние россиянки быстро ухудшилось, ей стало тяжело дышать. В клинику вызвали реанимационную бригаду, пациентку попытались доставить в ближайшую больницу, однако спасти ее не удалось.

Чтобы установить обстоятельства случившегося, планируется подать заявление на проведение вскрытия. По словам полицейских, будут расследованы действия оперировавшего хирурга, анестезиолога, медсестер.

Ранее стало известно, что у мужчин наиболее популярна пластика век, носа, пластика грудных желез и липосакция.

